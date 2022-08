Ronaldo-Napoli – Il popolo partenopeo spaccato sull’operazione (Di venerdì 26 agosto 2022) Negli ultimi giorni stanno prendendo sempre più corpo le voci di mercato relative all’operazione Cristiano Ronaldo al Napoli. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di venerdì 26 agosto 2022) Negli ultimi giorni stanno prendendo sempre più corpo le voci di mercato relative all’operazione Cristianoal. Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

DiMarzio : #Calciomercato | #CristianoRonaldo rischia di restare senza #ChampionsLeague: l'agente #Mendes all'opera per il suo… - mirkocalemme : Anche se mi prendevate in giro, i contatti tra Mendes e il #Napoli per #Ronaldo vanno avanti da oltre un mese. É un… - tuttosport : La prima pagina di #Tuttosport: ??#Juve, anche #Paredes ??#Napoli: #Ronaldo! ??#Milik pronto per la #Roma - LucianoQuaranta : RT @lucasparrow1: Sentendo parlare #Alvino credo che per #Ronaldo la trattativa esista eccome! Poi mi sbaglierò ma la sensazione é questa,… - IRubentismo : RT @FerdyPalermo: Sulla storia di #Ronaldo a #Napoli stanno tutti facendo i conti senza l'oste #A16 Solo loro potrannp confermare o ribalta… -