Regolamento sorteggio gironi Conference League 2022/2023: ecco come funziona (Di venerdì 26 agosto 2022) Venerdì 26 agosto è tutto pronto per il sorteggio della fase a gironi di Conference League 2022/2023: ecco allora il Regolamento e tutto quel che serve sapere in vista dell’appuntamento fissato per le ore 14:30 a Istanbul. Le urne turche decreteranno la composizione degli otto gironi da quattro squadre, due le regole principali: non più di un club per nazione all’interno dello stesso raggruppamento, club della stessa nazione in orari diversi. Per garantire che le squadre accoppiate dello stesso paese (comprese quelle che giocano nella UEFA Europa League) abbiano orari di calcio d’inizio diversi, ove possibile, gli otto gruppi saranno distinti per colore: Gruppi da A a D rossi e Gruppi da E a H blu. Quando un club ... Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) Venerdì 26 agosto è tutto pronto per ildella fase adiallora ile tutto quel che serve sapere in vista dell’appuntamento fissato per le ore 14:30 a Istanbul. Le urne turche decreteranno la composizione degli ottoda quattro squadre, due le regole principali: non più di un club per nazione all’interno dello stesso raggruppamento, club della stessa nazione in orari diversi. Per garantire che le squadre accoppiate dello stesso paese (comprese quelle che giocano nella UEFA Europa) abbiano orari di calcio d’inizio diversi, ove possibile, gli otto gruppi saranno distinti per colore: Gruppi da A a D rossi e Gruppi da E a H blu. Quando un club ...

bisteccaccia98 : Pare il sorteggio debba essere rifatto, non avendo Yaya Toure pollice opponibile va ripetuto da regolamento . - BluCyber_ : RT @SimoneCristao: Tra un'oretta ci ritroviamo su Youtube di @RadioRossonera per vivere insieme il sorteggio Champions. Garantiamo un inizi… - SimoneCristao : Tra un'oretta ci ritroviamo su Youtube di @RadioRossonera per vivere insieme il sorteggio Champions. Garantiamo un… - sportface2016 : #UCLdraw: orario, diretta tv e regolamento del sorteggio della fase a gironi - UnDueTreContest : Le 40 giurie sono state abbinate ai 40 brani in gara. Le due semifinali sono state sorteggiate (e c'è rumore di sp… -