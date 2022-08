Per Letta “C’è una forte ingerenza della Russia per favorire la destra”: ecco perché il Pd è in caduta libera (Di venerdì 26 agosto 2022) Proposte, idee e progetti pochi e, tolto quanto è in realtà già ‘farina di Draghi’, riguardo al programma elettorale il segretario dem, Enrico Letta, continua a tradire una grande insicurezza, tanto è che, quel poco grinta che riesce ad esternare, è soltanto per insultare o demonizzare gli avversari. Un atteggiamento di grande livore, probabilmente scaturito anche dai recenti sondaggi, che danno il centrosinistra in caduta libera. Letta ‘impressiona’ gli spagnoli: “C’è una forte ingerenza della Russia per favorire la destra alle prossime elezioni” Ed oggi, davanti ai taccuini del seguito quotidiano iberico, ‘El periodico’, piuttosto che dare prova di affidabilità ed organizzazione riguardo al suo schieramento per ... Leggi su italiasera (Di venerdì 26 agosto 2022) Proposte, idee e progetti pochi e, tolto quanto è in realtà già ‘farina di Draghi’, riguardo al programma elettorale il segretario dem, Enrico, continua a tradire una grande insicurezza, tanto è che, quel poco grinta che riesce ad esternare, è soltanto per insultare o demonizzare gli avversari. Un atteggiamento di grande livore, probabilmente scaturito anche dai recenti sondaggi, che danno il centrosinistra in‘impressiona’ gli spagnoli: “C’è unaperlaalle prossime elezioni” Ed oggi, davanti ai taccuini del seguito quotidiano iberico, ‘El periodico’, piuttosto che dare prova di affidabilità ed organizzazione riguardo al suo schieramento per ...

BelpietroTweet : Mentre Letta si scaglia contro la Meloni per un video, escono gli impressionanti dati del Viminale sui crimini comm… - GiuseppeConteIT : Lo avevamo detto, il confronto a lume di candela in Rai su cui si sono accordati Letta e Meloni non rispetta il dir… - AlexBazzaro : Letta: 'Dai 3 anni per cambiare destini dei bambini' Questa gente non riesce a tenere le proprie ossessioni e la p… - Carmela_oltre : RT @P_M_1960: Letta: Ingerenza di Mosca per favorire la destra. Energia, Berlusconi: Governo verso decreto chiesto da me. Salvini: Se prez… - LauraGi63815697 : @sbonaccini Per me siete uguali! Letta = Meloni! -