Napoli, Mario Rui: «Il nuovo progetto è solido. Cristiano Ronaldo? È un mito…» (Di venerdì 26 agosto 2022) Il terzino del Napoli Mario Rui ha parlato dell’ottimo inizio di stagione della squadra azzurra Mario Rui, terzino sinistro e leader del Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli ha parlato dell’ottimo inizio di stagione della squadra azzurra. nuovo progetto – «Io penso che uno stimolo superiore è stato quello di passare inosservati dobbiamo continuare a fare bene e pensare match dopo match. Dobbiamo fare innamorare tutti di questo nuovo Napoli. Il progetto nuovo che è iniziato quest’anno è solido. Le basi c’erano già, non era facile sostituire chi è andato via ma chi è arrivato sta dando un grande contributo. La nostra identità di gioco è quella di tenere quanto più ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) Il terzino delRui ha parlato dell’ottimo inizio di stagione della squadra azzurraRui, terzino sinistro e leader del, ai microfoni di Radio Kiss Kissha parlato dell’ottimo inizio di stagione della squadra azzurra.– «Io penso che uno stimolo superiore è stato quello di passare inosservati dobbiamo continuare a fare bene e pensare match dopo match. Dobbiamo fare innamorare tutti di questo. Ilche è iniziato quest’anno è. Le basi c’erano già, non era facile sostituire chi è andato via ma chi è arrivato sta dando un grande contributo. La nostra identità di gioco è quella di tenere quanto più ...

