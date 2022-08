Moto si schianta contro una jeep: muore una ragazza di 19 anni (Di venerdì 26 agosto 2022) Tragedia nella notte a Rezzato, in provincia di Brescia. Una ragazza di 19 anni, originaria di Nuvolento, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto e intorno alle 1.45 a Rezzato, in Via Giuseppe Garibaldi. Secondo quanto... Leggi su europa.today (Di venerdì 26 agosto 2022) Tragedia nella notte a Rezzato, in provincia di Brescia. Unadi 19, originaria di Nuvolento, ha perso la vita in un terribile incidente stradale avvenuto e intorno alle 1.45 a Rezzato, in Via Giuseppe Garibaldi. Secondo quanto...

StampaNovara : Si schianta in moto contro un palo, vittima un trentenne di Borgomanero - AlguerIT : ALGHERO Moto si schianta contro cinghiale a Mugoni - Carlino_Fano : Si schianta in moto, 47enne muore sul colpo - CasilinaNews : Latina, drammatico incidente ieri sera: moto si schianta contro un'ambulanza che trasporta donna in codice rosso… - infoitinterno : Si Schianta In Moto Contro Un'auto, Poi Termina Fuori Strada -