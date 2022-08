Minigonna | ecco come portarla in modo cool!

Leggi su dilei

(Di venerdì 26 agosto 2022) Quanto ci piace lad’estate? Senza dubbio è uno dei capi più cool da indossare soprattutto se abbiamo nelle gambe il nostro punto di forza. Vediamo insieme qualche idea percon stile e insuperLacon la t-shirt Per rendere un capo facile da portare, ilmigliore è indossarlo con un altro capo easy,la t-shirt. Per me il colore d’elezione è sempre il bianco, perché sta bene con tutto e no stanca mai, ma questo non vi impedisce di scegliere il nero, soprattutto per realizzare un look total black, illuminato solo da dettagli metal. L’importante è che il taglio della t-shirt sia morbido, niente di stretch o attillatissimo: in questoequilibrerete le proporzioni. Lacon la ...