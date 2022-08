Michael K. Williams ha voluto inserire le scene d'amore gay in The Wire (Di venerdì 26 agosto 2022) Nell'autobiografia di Michael K. Williams si scopre che l'attore ha voluto inserire le scene d'amore gay nella serie The Wire. Michael K. Williams, come rivela l'autobiografia che aveva scritto prima della morte avvenuta nel mese di settembre 2021, aveva chiesto agli autori di The Wire che dessero più spazio alle scene gay. L'attore ha interpretato lo spacciatore Omar nella serie dal 2002 al 2008. Tra le pagine del libro, scritto insieme a Jon Sternfeld, Michael K. Williams ha spiegato: "Per quanto riguarda l'omosessualità di Omar, 20 anni fa anticipava i tempi e ammetto che inizialmente avevo paura di interpretare un personaggio omosessuale. Penso che la mia iniziale ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 26 agosto 2022) Nell'autobiografia diK.si scopre che l'attore haled'gay nella serie TheK., come rivela l'autobiografia che aveva scritto prima della morte avvenuta nel mese di settembre 2021, aveva chiesto agli autori di Theche dessero più spazio allegay. L'attore ha interpretato lo spacciatore Omar nella serie dal 2002 al 2008. Tra le pagine del libro, scritto insieme a Jon Sternfeld,K.ha spiegato: "Per quanto riguarda l'omosessualità di Omar, 20 anni fa anticipava i tempi e ammetto che inizialmente avevo paura di interpretare un personaggio omosessuale. Penso che la mia iniziale ...

