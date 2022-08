Lazio-Inter, Pedro: “Possiamo arrivare in Champions League, Sarri simile a Guardiola” (Di venerdì 26 agosto 2022) “Possiamo arrivare in Champions League, dobbiamo continuare così. È la strada giusta. Sarri come Guardiola? Sì, vuole giocare, vuole avere sempre il possesso e vuole pressare alto. Pep è il migliore, ma in questo aspetto sono simili”. Lo ha detto l’attaccante della Lazio, Pedro dopo la vittoria per 3-1 sull’Inter. Lo spagnolo è decisivo con l’assist per Luis Alberto e con il tris finale: “Sono molto contento per la vittoria e per il lavoro di tutta la squadra. Per noi è molto importante. Fare gol è sempre bello, anche la rete di Luis Alberto è allucinante, incredibile”, ha concluso Pedro a Dazn. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 agosto 2022) “in, dobbiamo continuare così. È la strada giusta.come? Sì, vuole giocare, vuole avere sempre il possesso e vuole pressare alto. Pep è il migliore, ma in questo aspetto sono simili”. Lo ha detto l’attaccante delladopo la vittoria per 3-1 sull’. Lo spagnolo è decisivo con l’assist per Luis Alberto e con il tris finale: “Sono molto contento per la vittoria e per il lavoro di tutta la squadra. Per noi è molto importante. Fare gol è sempre bello, anche la rete di Luis Alberto è allucinante, incredibile”, ha conclusoa Dazn. SportFace.

