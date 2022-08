Inizio a.s. 2022/23, chi deve prendere servizio giovedì 1° settembre e chi no. Quando si è obbligati a recarsi a scuola (Di venerdì 26 agosto 2022) I docenti neo immessi in ruolo (dalle varie procedure), coloro che otterranno l'incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia e da concorso straordinario bis, nonché coloro i quali otterranno le supplenze al 30/06 e al 31/08, dovranno prendere servizio nella scuola assegnata il 1° settembre ovvero dalla data che sarà indicata nel provvedimento di nomina. La presa di servizio, comunque, dovrà essere effettuata anche da altre categorie di personale. Vediamo di chi si tratta. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 agosto 2022) I docenti neo immessi in ruolo (dalle varie procedure), coloro che otterranno l'incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno prima fascia e da concorso straordinario bis, nonché coloro i quali otterranno le supplenze al 30/06 e al 31/08, dovrannonellaassegnata il 1°ovvero dalla data che sarà indicata nel provvedimento di nomina. La presa di, comunque, dovrà essere effettuata anche da altre categorie di personale. Vediamo di chi si tratta. L'articolo .

