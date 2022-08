“Ho perso 14 kg”. La nuova Francesca Manzini: “Cambiare è un atto di coraggio ed io l’ho avuto” (Di venerdì 26 agosto 2022) Felicità ritrovata per Francesca Manzini. Un volto noto che il pubblico ha imparato ad apprezzare e conoscere anche al di là della carriera professionale di successo. L’attrice non ha mai nascosto di avere a cuore il proprio fisico e le recenti foto sono la prova tangibile di un cambiamento non solo estetico. Francesca Manzini ha perso 14 kg. Ebbene si, l’attrice in un post recente ha condiviso con i fan i grandi risultati raggiunti. Ma non solo, perché a corredo del video Francesca ha voluto scrivere anche un messaggio motivazionale dove spiega il motivo della scelta. Francesca Manzini ha perso 14 Kg. Il messaggio condiviso sui social “Cambiare è un atto di coraggio ed io ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 26 agosto 2022) Felicità ritrovata per. Un volto noto che il pubblico ha imparato ad apprezzare e conoscere anche al di là della carriera professionale di successo. L’attrice non ha mai nascosto di avere a cuore il proprio fisico e le recenti foto sono la prova tangibile di un cambiamento non solo estetico.ha14 kg. Ebbene si, l’attrice in un post recente ha condiviso con i fan i grandi risultati raggiunti. Ma non solo, perché a corredo del videoha voluto scrivere anche un messaggio motivazionale dove spiega il motivo della scelta.ha14 Kg. Il messaggio condiviso sui social “è undied io ...

grancetto : RT @grancetto: @riotta Di pensieri ne ho molti. Tra cui due frasi importanti: non ledere nessuno dai a ciascuno il suo. Applicarle sarebbe… - andreicals : vi giuro è una cosa assurda, tipo il mio ex si è messo con una nuova piskella e ha ammesso anche lui che è identica… - Gymo2021 : @gildacana Zothy..due ipotesi x questa gente: o sono una nuova variante umanoide appena sbarcata sulla terra x qsto… - emanuelarosio : RT @EnviInfo: ?? Il 13/08 è partita la #SerieA 2022/2023 che, nel corso del #calciomercato, ha perso una delle figure più iconiche: @morten… - cptnhanx : avevo perso le speranze e invece BOOM hanno aggiunto una nuova data a milano. grazie #Coldplay non vedo di cantare… -