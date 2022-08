Fiorentina: che intreccio di mercato con l'Empoli (Di venerdì 26 agosto 2022) Fiorentina ed Empoli stanno dialogando per una maxi operazione in cui sono coinvolti Zurkowski, Kouamé e Bajrami e nella giornata odierna... Leggi su calciomercato (Di venerdì 26 agosto 2022)edstanno dialogando per una maxi operazione in cui sono coinvolti Zurkowski, Kouamé e Bajrami e nella giornata odierna...

SaraMeini : È pronto per svolgere le visite mediche, Antonin #Barak. A seguire la firma sul contratto che lo legherà alla Fiore… - SerieA : HAI CAPITO CHE CI SONO 30 PARTITE DI SERIE A IN 10 GIORNI?! SI COMINCIA CON LAZIO INTER JUVENTUS ROMA FIORENTINA-NA… - CB_Ignoranza : Dopo 5 anni, la Fiorentina giocherà di nuovo una competizione europea. L'ultima volta fu in Europa League nel 2017… - orlygalli : non sono pronto a kvaratskhelia che farà cagare contro la fiorentina scatenando l'ira dei frattamaggiorers che mett… - sportli26181512 : Fiorentina: che intreccio di mercato con l'Empoli: Fiorentina ed Empoli stanno dialogando per una maxi operazione i… -