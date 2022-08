Dove vedere la Classica di Plouay femminile in tv e streaming (Di venerdì 26 agosto 2022) Nella giornata di sabato 27 agosto andrà in scena la ventunesima edizione della Classica di Plouay femminile, ultima prova di un giorno facente parte del calendario World Tour. Il successo della scorsa edizione andò alla piemontese Elisa Longo Borghini – già terza nel 2012 -, la quale riuscì a stroncare le avversarie con un attacco in solitaria andato in porto. Già in passato i colori azzurri si erano aggiudicati quest’importantissima corsa con Noemi Cantele (2005 e 2007) e Fabiana Luperini (2008), oltre ad altri svariati podi nelle precedenti edizioni. Il percorso è quello solito, con il circuito finale da ripetere tre volte che riserva sempre delle sorprese complici i numerosi saliscendi che le atlete dovranno affrontare dopo i primi due terzi di percorso che sono ondulati, ma comunque non troppo complicati. LEGGI ANCHE: ... Leggi su blogciclismo (Di venerdì 26 agosto 2022) Nella giornata di sabato 27 agosto andrà in scena la ventunesima edizione delladi, ultima prova di un giorno facente parte del calendario World Tour. Il successo della scorsa edizione andò alla piemontese Elisa Longo Borghini – già terza nel 2012 -, la quale riuscì a stroncare le avversarie con un attacco in solitaria andato in porto. Già in passato i colori azzurri si erano aggiudicati quest’importantissima corsa con Noemi Cantele (2005 e 2007) e Fabiana Luperini (2008), oltre ad altri svariati podi nelle precedenti edizioni. Il percorso è quello solito, con il circuito finale da ripetere tre volte che riserva sempre delle sorprese complici i numerosi saliscendi che le atlete dovranno affrontare dopo i primi due terzi di percorso che sono ondulati, ma comunque non troppo complicati. LEGGI ANCHE: ...

