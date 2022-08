Conferenza stampa Allegri: «Roma squadra tosta, un piacere rivedere Dybala» (Di venerdì 26 agosto 2022) L’allenatore della Juventus Allegri ha parlato in Conferenza stampa in vista della Roma Massimiliano Allegri, allenatore della Juventus, ha parlato in Conferenza stampa alla vigilia della partita contro la Roma. LA CHIAVE DI JUVE Roma – «Domani è il primo scontro diretto contro una Roma che ha iniziato bene e sta continuando il trend positivo iniziato l’anno scorso. Incontrare Mourinho è sempre un piacere: sta facendo un ottimo lavoro e sta plasmando la Roma a modo suo. Loro sono una squadra tosta, non hanno ancora subito gol. Sarà una partita molto equilibrata». VLAHOVIC ISOLATO CON LA SAMPDORIA – «Se toccasse un pallone e facesse un gol ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 26 agosto 2022) L’allenatore della Juventusha parlato inin vista dellaMassimiliano, allenatore della Juventus, ha parlato inalla vigilia della partita contro la. LA CHIAVE DI JUVE– «Domani è il primo scontro diretto contro unache ha iniziato bene e sta continuando il trend positivo iniziato l’anno scorso. Incontrare Mourinho è sempre un: sta facendo un ottimo lavoro e sta plasmando laa modo suo. Loro sono una, non hanno ancora subito gol. Sarà una partita molto equilibrata». VLAHOVIC ISOLATO CON LA SAMPDORIA – «Se toccasse un pallone e facesse un gol ...

