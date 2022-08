Calciomercato Fiorentina, ora è ufficiale: rinnovo e addio (Di venerdì 26 agosto 2022) Colpo importante per la Fiorentina di Vincenzo Italiano. C’è l’annuncio ufficiale, il rinnovo e poi l’approdo in viola. La Fiorentina ha raggiunto ieri un traguardo importante, storico. Il ritorno in Europa è il coronamento di una stagione importante, che lo scorso anno ha visto la viole approdare ai playoff di Conference League. La doppia sfida Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di venerdì 26 agosto 2022) Colpo importante per ladi Vincenzo Italiano. C’è l’annuncio, ile poi l’approdo in viola. Laha raggiunto ieri un traguardo importante, storico. Il ritorno in Europa è il coronamento di una stagione importante, che lo scorso anno ha visto la viole approdare ai playoff di Conference League. La doppia sfida Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acffiorentina, domattina le visite mediche di #Barak: tre obiettivi per la difesa ?? - SaraMeini : È pronto per svolgere le visite mediche, Antonin #Barak. A seguire la firma sul contratto che lo legherà alla Fiore… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acffiorentina: iniziate le visite mediche di #Barak. Le immagini - Vincenzo140893 : RT @DiMarzio: #Calciomercato I @acffiorentina ed @EmpoliCalcio continuano a trattare per #Kouamé, #Bajrami e #Zurkowski: la situazione htt… - fantapiu3 : #Fiorentina: la scheda #fantacalcio di Antonin #Barak #fantacalcio #seriea #campionato #calciomercato… -