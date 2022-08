Alunni indisciplinati potranno essere colpiti dagli insegnanti: negli USA la pratica “torna di moda” (Di venerdì 26 agosto 2022) negli Stati Uniti un insegnante può colpire un alunno con buona pace di tutti. Lo riporta la Cnn, che sottolinea come le pene corporali, saranno permesse, per il prossimo anno scolastico, nelle aule di una piccola città del Missouri sudoccidentale, dove il distretto ammetterà la punizione corporale per qualsiasi studente indisciplinato. Attenzione: servirà però il consenso dei genitori. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 agosto 2022)Stati Uniti un insegnante può colpire un alunno con buona pace di tutti. Lo riporta la Cnn, che sottolinea come le pene corporali, saranno permesse, per il prossimo anno scolastico, nelle aule di una piccola città del Missouri sudoccidentale, dove il distretto ammetterà la punizione corporale per qualsiasi studente indisciplinato. Attenzione: servirà però il consenso dei genitori. L'articolo .

