Tirare a campare. Il futuro buio di Huawei secondo il fondatore (Di giovedì 25 agosto 2022) "Modalità di sopravvivenza" per superare i prossimi tre anni. È questo l'obiettivo di Huawei, colosso cinese delle telecomunicazioni, secondo il suo fondatore, Ren Zhengfei. Yicai è stato il primo media a rilanciare le sue parole affidate a un memo pubblicato sul forum interno dell'azienda. "Le aspettative troppo ottimistiche per il futuro devono essere corrette e nel 2023 o addirittura fino al 2025 dobbiamo adottare la modalità di sopravvivenza", ha scritto. Per questo, "la sopravvivenza è il programma più importante". Huawei deve cambiare il suo modo di pensare e la sua politica aziendale, passando dalla ricerca di scala alla ricerca del profitto e del flusso di cassa, ha affermato Ren individuando nel cloud computing la priorità. L'azienda abbandonerà o ridurrà le attività marginali e taglierà i posti di lavoro ...

