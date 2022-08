Taiwan: +13,9% budget Difesa, aumento record per il 2023 (Di giovedì 25 agosto 2022) Taiwan aumenterà il budget per la Difesa del 13,9% nel 2023, al record di 586,3 miliardi di dollari Taiwanesi (19,41 miliardi di dollari), includendo l'acquisto di nuovi caccia e altro materiale, in ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022)aumenterà ilper ladel 13,9% nel, aldi 586,3 miliardi di dollariesi (19,41 miliardi di dollari), includendo l'acquisto di nuovi caccia e altro materiale, in ...

