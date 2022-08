Stroppa: «Sono sorpreso da questo clima negativo dopo aver perso a Napoli» (Di giovedì 25 agosto 2022) Il tecnico del Monza Stroppa è intervenuto in conferenza stampa prima della sfida all’Udinese. La squadra lombarda viene dal 4-0 subito al Maradona contro il Napoli di Spalletti. Di seguito alcune delle dichiarazioni dell’allenatore biancorosso, riportate da Tmw. «Con il Napoli 2/3 della difesa non era disponibile. Domani non sarà disponibile Pablo Mari, non recupereremo nemmeno Dany Mota: dobbiamo fare di necessità virtù» Si aspettava questo clima negativo dopo Napoli? «No. Sono sorpreso» È arrivato il momento di Cragno? E di Sensi? «Su Sensi ci sto pensando, ma in questa settimana non ha lavorato con la squadra, vediamo. La scelta di Di Gregorio la porto avanti» Petagna. «Nella prima partita mi ha fatto un’ottima ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 25 agosto 2022) Il tecnico del Monzaè intervenuto in conferenza stampa prima della sfida all’Udinese. La squadra lombarda viene dal 4-0 subito al Maradona contro ildi Spalletti. Di seguito alcune delle dichiarazioni dell’allenatore biancorosso, riportate da Tmw. «Con il2/3 della difesa non era disponibile. Domani non sarà disponibile Pablo Mari, non recupereremo nemmeno Dany Mota: dobbiamo fare di necessità virtù» Si aspettava? «No.» È arrivato il momento di Cragno? E di Sensi? «Su Sensi ci sto pensando, ma in questa settimana non ha lavorato con la squadra, vediamo. La scelta di Di Gregorio la porto avanti» Petagna. «Nella prima partita mi ha fatto un’ottima ...

