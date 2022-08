Stipendio di almeno 2000 euro al mese per i docenti ad inizio carriera: la promessa di Macron (Di giovedì 25 agosto 2022) Non solo in Italia: anche in Francia la questione stipendiale degli insegnanti è al centro del dibattito pubblico. Il presidente Emmanuel Macron ha promesso che l'aggiornamento degli stipendi degli insegnanti sarà realizzato in modo che nessuno inizi la propria carriera guadagnando meno di "2.000 euro netti" al mese. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di giovedì 25 agosto 2022) Non solo in Italia: anche in Francia la questione stipendiale degli insegnanti è al centro del dibattito pubblico. Il presidente Emmanuelha promesso che l'aggiornamento degli stipendi degli insegnanti sarà realizzato in modo che nessuno inizi la propriaguadagnando meno di "2.000netti" al. L'articolo .

