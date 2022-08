Siccità: Arpa, 'in Lombardia riserve idriche ancora ai minimi' (Di giovedì 25 agosto 2022) Milano, 25 ago. (Adnkronos) - "riserve idriche ancora ai minimi, in Lombardia e nel distretto del Po. Livello di severità idrica 'alta' secondo l'Autorità di distretto del fiume". Lo scrive su Twitter Arpa Lombardia. Tuttavia, prosegue il tweet, sono "previste precipitazioni sabato 27 agosto (e anche ai primi di settembre), con un graduale rientro delle temperature nella normalità". Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022) Milano, 25 ago. (Adnkronos) - "ai, ine nel distretto del Po. Livello di severità idrica 'alta' secondo l'Autorità di distretto del fiume". Lo scrive su Twitter. Tuttavia, prosegue il tweet, sono "previste precipitazioni sabato 27 agosto (e anche ai primi di settembre), con un graduale rientro delle temperature nella normalità".

