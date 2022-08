telodogratis : Perseguita la vicina di casa con insulti sessuali, poi tenta di investirla: carabinieri bloccano 80enne - SublimacaoDJoca : RT @pleccese: Monza, 80enne perseguita la vicina: disposto divieto di avvicinamento ??Leggi di più su - pleccese : Monza, 80enne perseguita la vicina: disposto divieto di avvicinamento ??Leggi di più su - CasaItaliaRadio : Monza, 80enne perseguita la vicina: disposto divieto di avvicinamento ??Leggi di più su - BinaryOptionEU : RT 'Monza, 80enne perseguita la vicina: disposto divieto di avvicinamento. -

Secondo la ricostruzione dei carabinieri della compagnia di Seregno, l'80enne, già affidato in prova ai servizi sociali, avrebbe perseguitato la propriadi casa, una donna di 54 anni, con ...Milano, 25 ago. " Si era innamorato della suadurante il periodo del lockdown, nel 2020, ma lei non lo ha mai corrisposto e per questo ha iniziato a perseguitarla. Lui, un 80enne, è stato ora raggiunto da un provvedimento del divieto di ...Una 54enne è perseguitata dal lockdown del 2020 dal suo vicino di casa 80enne per non avere corrisposto il suo amore. L'uomo l'avrebbe pedinata, minacciata, inviato manoscritti a sfondo sessuale, sput ...Aveva conosciuto la vicina di casa 54enne durante il lockdown del 2020, da allora ha sviluppato una vera e propria fissazione, sfociata in stalking. Il pensionato ora dovrà restare ad almeno due metri ...