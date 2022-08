Napoli, influencer col reddito di cittadinanza: scoperti 400mila euro non dichiarati (Di giovedì 25 agosto 2022) Anche gli influencer nel mirino dei controlli fiscali della Guardia di Finanza. Tra questi anche un noto personaggio di Napoli che percepiva il reddito di cittadinanza nonostante gli introiti raccolti dalle attività social. Napoli, influencer col reddito di cittadinanza: scattano i controlli della Guardia di Finanza Sotto la lente di ingrandimento del Nucleo di Polizia L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 25 agosto 2022) Anche glinel mirino dei controlli fiscali della Guardia di Finanza. Tra questi anche un noto personaggio diche percepiva ildinonostante gli introiti raccolti dalle attività social.coldi: scattano i controlli della Guardia di Finanza Sotto la lente di ingrandimento del Nucleo di Polizia L'articolo Teleclubitalia notizie dae dall'Italia.

PupiaTv : Scoperti 3 influencer evasori fiscali tra Roma e Napoli, uno col reddito di cittadinanza - corrmezzogiorno : #Napoli Influencer ma disoccupato guadagna (in nero) 150mila euro e prende il sussidio - Scrittomisto : Video su Onlyfans e chat, la Finanza scopre 21 influencer: tutto in nero. L'indagine partita da una serie di bonifi… - cronachecampane : Scoperti 3 influencer evasori fiscali: uno col reddito di cittadinanza #evasionefiscale #influencer #Napoli - Peppedema921 : @FJack02 @Napoli_Report Ma over fai? Jamm! Sti post a bimbominkia influencer nun c'azzecc'n proprio! Sono i rischi… -