Lupi guerrieri, media e influencer. Così la Cina nega il “genocidio” degli uiguri (Di giovedì 25 agosto 2022) La Cina sta usando i suoi diplomatici “Lupi guerrieri”, media stranieri e privati oltre a influencer sui social media per “inondare” il dibattito online e manipolare il racconto sullo Xinjiang, regione fondamentale per la Via della Seta e al centro di tensioni internazionali per il ruolo nella catena di approvvigionamento del fotovoltaico e per le violazioni dei diritti umani della minoranza uigura a opera delle autorità del Partito comunista cinese. È quanto scrive il dipartimento di Stato americano in nuovo rapporto curato dal Global Engagement Center e diffuso nelle scorse ore. Il documento evidenzia quello che secondo l’’amministrazione Biden è un piano coordinato su larga scala da parte di attori diretti o affiliati al governo cinese per “dominare il discorso globale sullo ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 agosto 2022) Lasta usando i suoi diplomatici “”,stranieri e privati oltre asui socialper “inondare” il dibattito online e manipolare il racconto sullo Xinjiang, regione fondamentale per la Via della Seta e al centro di tensioni internazionali per il ruolo nella catena di approvvigionamento del fotovoltaico e per le violazioni dei diritti umani della minoranza uigura a opera delle autorità del Partito comunista cinese. È quanto scrive il dipartimento di Stato americano in nuovo rapporto curato dal Global Engagement Center e diffuso nelle scorse ore. Il documento evidenzia quello che secondo l’’amministrazione Biden è un piano coordinato su larga scala da parte di attori diretti o affiliati al governo cinese per “dominare il discorso globale sullo ...

