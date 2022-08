Luigi de Magistris: “Cafiero De Raho e Scarpinato con M5S? Hanno sbagliato casa” (Di giovedì 25 agosto 2022) "Loro sono amici e ottime persone, non riesco a comprendere con che facilità ci si riesca a candidare con un partito che sta governando con il partito di Marcello dell'Utri, che secondo ricostruzioni giudiziarie sarebbe nato proprio dopo la trattativa tra pezzi di stato e cosa nostra". Lo ha detto Luigi de Magistris commentando la candidatura degli ex magistrati antimafia Federico Cafiero De Raho e Roberto Scarpinato nelle liste del Movimento 5 Stelle per le elezioni politiche del 25 settembre. "Io proverei imbarazzo: bene se dovessero eletti ma Hanno sbagliato casa", ha aggiunto de Magistris, a margine del primo incontro elettorale di Unione popolare in piazzale Selinunte a Milano. Leggi su ilfogliettone (Di giovedì 25 agosto 2022) "Loro sono amici e ottime persone, non riesco a comprendere con che facilità ci si riesca a candidare con un partito che sta governando con il partito di Marcello dell'Utri, che secondo ricostruzioni giudiziarie sarebbe nato proprio dopo la trattativa tra pezzi di stato e cosa nostra". Lo ha dettodecommentando la candidatura degli ex magistrati antimafia FedericoDee Robertonelle liste del Movimento 5 Stelle per le elezioni politiche del 25 settembre. "Io proverei imbarazzo: bene se dovessero eletti ma", ha aggiunto de, a margine del primo incontro elettorale di Unione popolare in piazzale Selinunte a Milano.

