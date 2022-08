LIVE Vuelta a Espana 2022 | tappa di oggi in DIRETTA | a breve il via

(Di giovedì 25 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA DELLA12.21 Si riparte da Bilbao, sede di arrivo di ieri, dove Marc Soler è riuscito a sfatare il tabù della Spagna e Rudy Molard ha agguantato la Maglia Rossa. 12.19 Si comincia a far sul serio: primo vero arrivo in salita in quel di Ascension al Pico Jano. 12.17 Buongiorno e benvenuti alladella sestadelladi Spagna. Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenute/i alladella sestadella! Si riparte dal successo di Marc Soler e dal simbolo del primato preso da Rudy Molard ieri sul traguardo di Bilbao. La ...

SpazioCiclismo : Segui con noi la tappa di oggi de #LaVuelta22. - LorenzoGe79 : Appassionati di #ciclismo altro giro altra tappa con il mitico Pedalino! Ma secondo voi siamo sulle orme di Pogacar… - zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 streaming gratis LIVE e diretta tv: dove vedere tappa 6 - #Vuelta #Espana #streaming #gratis - zazoomblog : Vuelta a Espana 2022 streaming gratis LIVE e diretta tv: dove vedere tappa 6 - #Vuelta #Espana #streaming #gratis - infoitsport : LIVE Vuelta a Espana 2022 in DIRETTA: la Spagna torna a vincere dopo 2 anni con Soler, Molard nuovo leader -

DIRETTA2022/ Video streaming tv: salite anche un anno fa nella 6tappa Subito per la ... Risultati Champions League/ Diretta golscore: Dinamo e Copenaghen ok! Ma promette anche di farsi ...14.30 Ciclismo, La: sesta tappa - Diretta tv su Eurosport 1,streaming su Eurosport Player, discovery+, Sky Go, Now e DAZN 16.00 Basket, Qualificazioni Mondiali: Kazakistan - Cina - Diretta streaming su ...Ciclismo, Vuelta 2022: la diretta scritta della sesta tappa con arrivo in salita sul Pico Jano, segui la corsa LIVE ...Bilbao, 24 ago. - (Adnkronos) - Marc Soler vince la quinta tappa della Vuelta, 187 km da Irun a Bilbao, Lo spagnolo della Uae-Emirates si impone in solitaria con 4" di vantaggio sul sudafricano Daryl ...