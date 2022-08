L’intelligenza artificiale può aiutare a combattere la deforestazione in Amazzonia (Di giovedì 25 agosto 2022) L’intelligenza artificiale potrebbe essere una valida alleata per combattere la deforestazione in Amazzonia, lo dimostra uno studio condotto da ricercatori guidati da Guilherme Mataveli. Grazie agli algoritmi e alle immagini satellitari si possono individuare le aree a rischio e intervenire di conseguenza. I tassi di deforestazione in Amazzonia continuano a salire e hanno raggiunto nel 2021 il valore più alto dal 2006. LEGGI ANCHE > Meta si “affida” alL’intelligenza artificiale per verificare le fake news su Wikipedia I risultati dello studio condotto grazie all’IA Uno studio pubblicato sulla rivista Conservation Letters ha reso noto che molte delle aree individuate grazie a queste nuove tecnologie si trovano al di fuori delle zone ... Leggi su giornalettismo (Di giovedì 25 agosto 2022)potrebbe essere una valida alleata perlain, lo dimostra uno studio condotto da ricercatori guidati da Guilherme Mataveli. Grazie agli algoritmi e alle immagini satellitari si possono individuare le aree a rischio e intervenire di conseguenza. I tassi diincontinuano a salire e hanno raggiunto nel 2021 il valore più alto dal 2006. LEGGI ANCHE > Meta si “affida” alper verificare le fake news su Wikipedia I risultati dello studio condotto grazie all’IA Uno studio pubblicato sulla rivista Conservation Letters ha reso noto che molte delle aree individuate grazie a queste nuove tecnologie si trovano al di fuori delle zone ...

Intelligenza artificiale e immagini satellitari possono aiutare a combattere la deforestazione in Amazzonia L'intelligenza artificiale, in particolare, ha identificato in un'area di 160mila chilometri le maggiori azioni di deforestazione. Si tratta di una superficie meno estesa rispetto a quella presa in ...