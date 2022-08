La figlia di Guendalina Tavassi partecipa a Miss Italia, ha un sogno da realizzare (Di giovedì 25 agosto 2022) Piena di orgoglio Guendalina Tavassi pubblica il video di sua figlia Gaia mentre in passerella sfila per accedere a Miss Italia. Gaia Nicolini è la bellissima, primogenita di Guendalina Tavassi ha da poco compiuto 18 anni, è nata quando l’ex gieffina ed ex naufraga era solo una ragazzina, aveva solo 17 anni. Hanno in comune lo stesso sogno, quello di diventare famose nel mondo dello spettacolo e Gaia parte dalle selezioni regionali di Miss Italia, ovviamente selezioni che si sono svolte nel Lazio. La figlia di Guendalina Tavassi ha superato un altro step e adesso l’attende un altro concorso di bellezza. Altri giudizi per le semifinali e il suo sogno ... Leggi su ultimenotizieflash (Di giovedì 25 agosto 2022) Piena di orgogliopubblica il video di suaGaia mentre in passerella sfila per accedere a. Gaia Nicolini è la bellissima, primogenita diha da poco compiuto 18 anni, è nata quando l’ex gieffina ed ex naufraga era solo una ragazzina, aveva solo 17 anni. Hanno in comune lo stesso, quello di diventare famose nel mondo dello spettacolo e Gaia parte dalle selezioni regionali di, ovviamente selezioni che si sono svolte nel Lazio. Ladiha superato un altro step e adesso l’attende un altro concorso di bellezza. Altri giudizi per le semifinali e il suo...

Novella_2000 : La figlia di un'ex naufraga dell'ultima edizione de L'Isola è in gara per Miss Italia (VIDEO) - disagio_tv : La figlia di Guendalina Tavassi in gara per Miss Italia #guendalinatavassi #missitalia - ErBalinese : @OmegaSlayer @FartFromAmerika Guendalina, mio grande amore delle medie, figlia del Grande Nico Fidenco ???? -