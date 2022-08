Ilary Blasi furiosa va a riprendersi Isabel a Sabaudia: cosa stava facendo Totti alle sue spalle (Di giovedì 25 agosto 2022) Pare che la bellissima Ilary Blasi si sia di recente infuriata a causa di un comportamento dell’ex marito Francesco Totti. Ecco cosa è successo. Ancora litigi e problemi per la famiglia Totti-Blasi. Dopo l’annuncio della separazione che ha sconvolto non solo i fan più accaniti della coppia, pare che la bella conduttrice de L’Isola dei L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di giovedì 25 agosto 2022) Pare che la bellissimasi sia di recente infuriata a causa di un comportamento dell’ex marito Francesco. Eccoè successo. Ancora litigi e problemi per la famiglia. Dopo l’annuncio della separazione che ha sconvolto non solo i fan più accaniti della coppia, pare che la bella conduttrice de L’Isola dei L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

cristia_urbano : RT @Mattiabuonocore: Ilary Blasi sarebbe una conduttrice giusta per Mia Mamma e Tuo Papà, nuovo dating di Italia1 con genitori separati all… - Mattiabuonocore : Ilary Blasi sarebbe una conduttrice giusta per Mia Mamma e Tuo Papà, nuovo dating di Italia1 con genitori separati… - blogtivvu : Ilary Blasi, la verità sulla separazione con Totti a Verissimo? “Dubbi su intervista”, l’ultimo gossip #ilaryblasi… - DENUBBIO : RT @dea_channel: in barca con la divina Ilary Blasi ?????????????? - KL53016966 : RT @dea_channel: in barca con la divina Ilary Blasi ?????????????? -