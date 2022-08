GF Vip, Stefano Oradei di Ballando con le Stelle prende in giro Lulù Selassié (Di giovedì 25 agosto 2022) È notizia di questi giorni l’imminente uscita del primo disco di Lulù Selassié, la principessa etiope che lo scorso anno partecipò al Grande Fratello Vip 6 assieme alle sorelle Clarissa e Jessica (che poi fu la vincitrice). La notizia sta provocando le reazioni più disparate e una delle più esilaranti – uno sfottò in piena regola – è quella di Stefano Oradei, ballerino storico di Ballando con le Stelle. Su Instagram, infatti, l’ex fidanzato di Veera Kinnunen ha commentato così: “Se canta questa… io ragazzi mi candido per il Festival”. Oradei ha poi aggiunto: “Nothing is impossible. Stay Tuned”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, Alfonso Signorini in difficoltà? Dieci ex concorrenti per completare il cast ... Leggi su anticipazionitv (Di giovedì 25 agosto 2022) È notizia di questi giorni l’imminente uscita del primo disco di, la principessa etiope che lo scorso anno partecipò al Grande Fratello Vip 6 assieme alle sorelle Clarissa e Jessica (che poi fu la vincitrice). La notizia sta provocando le reazioni più disparate e una delle più esilaranti – uno sfottò in piena regola – è quella di, ballerino storico dicon le. Su Instagram, infatti, l’ex fidanzato di Veera Kinnunen ha commentato così: “Se canta questa… io ragazzi mi candido per il Festival”.ha poi aggiunto: “Nothing is impossible. Stay Tuned”. Dello stesso argomento potrebbe interessarti anche… GF Vip 7, Alfonso Signorini in difficoltà? Dieci ex concorrenti per completare il cast ...

