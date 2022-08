Elezioni 25 settembre: Conte, “Io all’opposizione? No, da solo al governo” (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – “Mi immagino da solo al governo”. Così ai microfoni di Radio Popolare il leader M5S Giuseppe Conte replica a chi gli domanda se dopo il voto si vede da solo all’opposizione. “E’ complicato – ammette l’ex premier – ma battute a parte dico che gli italiani hanno un grande destino nelle proprie mani”, se quel 40% di astensionismo “decide di andare a votare significa ribaltare completamente sondaggi e pronostici”. Nuove larghe intese senza M5S dopo il voto? “Il fatto che non sia previsto il Movimento non mi sorprenderebbe. Purtroppo – sconstata l’ex premier – vedo un clima in cui ci si predispone già mentalmente nei discorsi al fatto che tanto poi ci si ritroverà a governare un po’ insieme. Mi sembra che quelle forze politiche che parlano di agenda Draghi abbiano quell’obiettivo, anche ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 25 agosto 2022) (Adnkronos) – “Mi immagino daal”. Così ai microfoni di Radio Popolare il leader M5S Giuseppereplica a chi gli domanda se dopo il voto si vede da. “E’ complicato – ammette l’ex premier – ma battute a parte dico che gli italiani hanno un grande destino nelle proprie mani”, se quel 40% di astensionismo “decide di andare a votare significa ribaltare completamente sondaggi e pronostici”. Nuove larghe intese senza M5S dopo il voto? “Il fatto che non sia previsto il Movimento non mi sorprenderebbe. Purtroppo – sconstata l’ex premier – vedo un clima in cui ci si predispone già mentalmente nei discorsi al fatto che tanto poi ci si ritroverà a governare un po’ insieme. Mi sembra che quelle forze politiche che parlano di agenda Draghi abbiano quell’obiettivo, anche ...

