Di Maio vede Zelensky, 'l'Italia non vi abbandona' (Di giovedì 25 agosto 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, in missione in Ucraina, ha incontrato il presidente Volodymyr Zelensky. Di Maio, durante il colloquio a Kiev, ha ribadito che "l'Italia non abbandonerà il ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 25 agosto 2022) Il ministro degli Esteri Luigi Di, in missione in Ucraina, ha incontrato il presidente Volodymyr. Di, durante il colloquio a Kiev, ha ribadito che "l'non abbandonerà il ...

Ennioanotherday : @luigidimaio di maio (volutamente minuscolo) a Kiev vede zalensky 'l'Italia non vi abbandona' parli per se e i suoi… - infoitinterno : Di Maio vede Zelensky, 'l'Italia non vi abbandona' - Mandrak34656126 : Di Maio a Kiev vede Zelensky: 'L'Italia non vi abbandona'... Ultimo viaggetto a, ns spese... - ItalyNowadays : Di Maio a Kiev vede Zelensky: 'L'Italia non vi abbandona'. #RelazioniInternazionali #DmytroKuleba… - News24_it : Di Maio vede Zelensky, 'l'Italia non vi abbandona' -