Champions League brivido Inter. Napoli e Milan sperano. Juve rischia. Ancelotti, cacciato dagli ammutinati azzurri, allenatore top (Di giovedì 25 agosto 2022) Sorteggi in chiaroscuro per le formazioni italiane in Champions League. L'urna di Istanbul è agrodolce per le quattro formazioni nostrane ai nastri di partenza della Champions League. Premesso che ogni squadra delle trentadue ha valori tecnici importanti e può metter in difficoltà ogni avversario di Champions League l'urna ha assegnato senza dubbio il compito più arduo all'Inter (leggi di più). Alla formazione di Simone Inzaghi toccherà disputare la qualificazione agli Ottavi di Champions a Barcellona e Bayern Monaco due delle super potenze del calcio continentale. Il gruppo C è completato dall'abbordabile Viktoria Pilzen. Il Napoli, impegnato nel gruppo A, ritrova il Liverpool ormai diventato un avversario abituale per gli ...

