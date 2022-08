Bologna | il post di Gessica Notaro sulla morte di Alessandra Matteuzzi | «A queste donne dovete garantire la scorta»

(Di giovedì 25 agosto 2022) «È morta un’altra donna che aveva denunciato. E voi che continuate a imporre misure cautelari come il divieto di avvicinamento mi fate ridere. Siete ridicoli». Inizia così ilpubblicato su Instagram da. L’attivista, che nel 2017 era stata sfregiata dall’ex fidanzato con dell’acido, ha voluto commentare il femminicidio di. La 56enne diè stata uccisa la notte tra martedì 23 e mercoledì 24 agosto sotto casa a colpi di martello da Giovanni Padovani, l’uomo che aveva lasciato e che aveva denunciato un mese fa per stalking. «Ve lo ripeto, garantite alacome fate coi pentiti di mafia, e allora sì che cambieranno le cose».è diventata negli anni ...

Meno di un anno fa il post contro la violenza sulle donne, ora l'omicidio a sangue freddo nei confronti dell'ex compagna ... Giovanni Padovani, il 26enne che ha ucciso a Bologna Alessandra Matteuzzi. Femminicidio Matteuzzi, il procuratore di Bologna: "Non è stata mala giustizia. Non emergeva rischio concreto di violenza". Cartabia manda gli ispettori.