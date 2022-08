Ballando con le Stelle | fuori Roberta Bruzzone Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale nella giuria popolare

Leggi su davidemaggio

(Di giovedì 25 agosto 2022) Di, Carlucci, DiNovità in vista a bordo campo edicon le. Per la diciassettesima edizione, in partenza su Rai1 sabato 8 ottobre, Milly Carlucci ha deciso di sparigliare ulteriormente le carte apportando dei significativi cambiamenti destinati a portare un po’ di imprevedibilità nel corso del talent. A bordo campo non ci sarà più la criminologa, entrata in forza stabilmente nel programma a partire dal 2017. Confermato invece Alberto Matano, arrivato nel 2020. Il giornalista e conduttore de La Vita in Diretta, di settimana in settimana, verrà affiancato da un ospite diverso che andrà quindi a sostituire la. Anche se hanno rinunciato al ...