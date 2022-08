Aumenti anche nella scuola, corredo a 588 euro. Codacons: inclusi i libri, la spesa sale a 1.300 euro (Di giovedì 25 agosto 2022) I dati. Dopo una estate caratterizzata da inflazione alle stelle e Aumenti di prezzi e tariffe in tutti i settori, le famiglie dovranno ora fare i conti anche con i rincari di astucci, diari, zaini, quaderni, penne: prodotti i cui prezzi risultano in aumento mediamente del +7% rispetto allo scorso anno. Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 25 agosto 2022) I dati. Dopo una estate caratterizzata da inflazione alle stelle edi prezzi e tariffe in tutti i settori, le famiglie dovranno ora fare i conticon i rincari di astucci, diari, zaini, quaderni, penne: prodotti i cui prezzi risultano in aumento mediamente del +7% rispetto allo scorso anno.

