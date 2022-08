Aria di speculazione sull’Italia. L’allarme del Ft che (per ora) non spaventa (Di giovedì 25 agosto 2022) A qualcuno sarà tornata in mente quella estate di undici anni fa, forse meno torrida di questa ma dalla temperatura imbattuta sul fronte dei mercati. Era il 5 agosto 2011 quando dalla Bce partì la famosa lettera nella quale l’Europa diceva all’allora governo Berlusconi cosa fare (e cosa no) per evitare l’abisso del default. Partì la speculazione, sotto forma di attacco frontale al debito sovrano, esplosero i rendimenti sui titoli pubblici, lo spread sfondò quota 550 punti base (575 il 9 novembre) spingendo l’Italia verso l’abisso e l’insolvenza. E cadde il governo. L’allarme DEL FT Ora, quello spettro non si è ancora materializzato, ma forse qualche lontano ricordo affiora. A Londra, nella redazione del Financial Times, sono abbastanza convinti di un fatto: che la caduta del governo Draghi con annessa fine anticipata della legislatura, oltre a una ... Leggi su formiche (Di giovedì 25 agosto 2022) A qualcuno sarà tornata in mente quella estate di undici anni fa, forse meno torrida di questa ma dalla temperatura imbattuta sul fronte dei mercati. Era il 5 agosto 2011 quando dalla Bce partì la famosa lettera nella quale l’Europa diceva all’allora governo Berlusconi cosa fare (e cosa no) per evitare l’abisso del default. Partì la, sotto forma di attacco frontale al debito sovrano, esplosero i rendimenti sui titoli pubblici, lo spread sfondò quota 550 punti base (575 il 9 novembre) spingendo l’Italia verso l’abisso e l’insolvenza. E cadde il governo.DEL FT Ora, quello spettro non si è ancora materializzato, ma forse qualche lontano ricordo affiora. A Londra, nella redazione del Financial Times, sono abbastanza convinti di un fatto: che la caduta del governo Draghi con annessa fine anticipata della legislatura, oltre a una ...

