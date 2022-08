Antonella Clerici in menopausa segue la ‘dieta del 5’: ecco come funziona (Di giovedì 25 agosto 2022) Antonella Clerici da anni entra nelle case degli Italiani offrendo spunti interessanti circa l’alimentazione. Spunti che lei stessa cerca di applicare alla propria quotidianità, come ha spiegato in un’intervista per Silhouette donna nella quale ha fatto sapere di affrontare la fase della menopausa anche da un punto di vista della nutrizione. La conduttrice si è affidata alla “Dieta del 5”, messa a punto dalla dottoressa Evelina Flachi, al suo fianco anche in tv in È sempre mezzogiorno. Ma in che cosa consiste questo regime alimentare? In 5 pasti, come suggerisce il nome: tre principali (colazione, pranzo e cena), più due piccoli spuntini a metà mattina e a metà pomeriggio. “Ho due pasti liberi alla settimana dove posso dar sfogo alla golosità. Essendo in menopausa, più che altro devo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 25 agosto 2022)da anni entra nelle case degli Italiani offrendo spunti interessanti circa l’alimentazione. Spunti che lei stessa cerca di applicare alla propria quotidianità,ha spiegato in un’intervista per Silhouette donna nella quale ha fatto sapere di affrontare la fase dellaanche da un punto di vista della nutrizione. La conduttrice si è affidata alla “Dieta del 5”, messa a punto dalla dottoressa Evelina Flachi, al suo fianco anche in tv in È sempre mezzogiorno. Ma in che cosa consiste questo regime alimentare? In 5 pasti,suggerisce il nome: tre principali (colazione, pranzo e cena), più due piccoli spuntini a metà mattina e a metà pomeriggio. “Ho due pasti liberi alla settimana dove posso dar sfogo alla golosità. Essendo in, più che altro devo ...

