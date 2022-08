A Napoli bloccano un turista per rapinargli il cellulare, arrestati dalla polizia (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Prima è stato avvicinato da due uomini, poi l’uno lo ha bloccato e l’altro gli ha sottratto il telefono cellulare. Vittima un turista francese che con le sue urla è riuscito ad attirare l’attenzione degli agenti del Commissariato Decumani che durante il servizio di controllo del territorio, stavano transitando in corso Umberto. L’uomo è stato bloccato dai due rapinatori all’angolo con via Seggio del Popolo, mentre stava passeggiando lungo corso Umberto. I due, entrambi nigeriani e irregolari, sono stati arrestati per rapina aggravata mentre il cellulare è stato restituito al proprietario. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 25 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto– Prima è stato avvicinato da due uomini, poi l’uno lo ha bloccato e l’altro gli ha sottratto il telefono. Vittima unfrancese che con le sue urla è riuscito ad attirare l’attenzione degli agenti del Commissariato Decumani che durante il servizio di controllo del territorio, stavano transitando in corso Umberto. L’uomo è stato bloccato dai due rapinatori all’angolo con via Seggio del Popolo, mentre stava passeggiando lungo corso Umberto. I due, entrambi nigeriani e irregolari, sono statiper rapina aggravata mentre ilè stato restituito al proprietario. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

