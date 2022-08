Zingaretti, “I bambini italiani sono sempre più poveri. La priorità è combattere le disuguaglianze” (Di mercoledì 24 agosto 2022) “I dati Eurostat di oggi ci dicono che nel 2021 aumenta al 26,7% il rischio di povertà tra i bambini italiani, il dato peggiore dal 1995. Oltre un quarto dei bambini italiani con meno di sei anni vive in famiglie a rischio di povertà”. Così il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, intervenendo sulla sua pagina Facebook. Zingaretti: “La lotta alle disuguaglianze è il problema italiano e dovrebbe essere la priorità per tutti” Come scrive ancora il dem, “Un’altra conferma che la lotta alle disuguaglianze è il problema italiano e dovrebbe essere la priorità per tutti. In questa situazione la destra invece propone la ingiusta Flat Tax dove chi ha tanto paga la stessa aliquota di chi ha poco”. Zingaretti ... Leggi su italiasera (Di mercoledì 24 agosto 2022) “I dati Eurostat di oggi ci dicono che nel 2021 aumenta al 26,7% il rischio di povertà tra i, il dato peggiore dal 1995. Oltre un quarto deicon meno di sei anni vive in famiglie a rischio di povertà”. Così il governatore del Lazio, Nicola, intervenendo sulla sua pagina Facebook.: “La lotta alleè il problema italiano e dovrebbe essere laper tutti” Come scrive ancora il dem, “Un’altra conferma che la lotta alleè il problema italiano e dovrebbe essere laper tutti. In questa situazione la destra invece propone la ingiusta Flat Tax dove chi ha tanto paga la stessa aliquota di chi ha poco”....

italiaserait : Zingaretti, “I bambini italiani sono sempre più poveri. La priorità è combattere le disuguaglianze” - PoliticaNewsNow : Zingaretti, Eurostat conferma: bambini italiani sempre più poveri. Priorità no flat tax, ma combattere disuguaglian… - RossinGia : @elio_vito Quelle della sinistra sono : addestramento per svuotare banche , corso per gestione business immigrati e… - EnzoGraziano6 : @EnricoLetta Gli affari loschi di zingaretti insieme alla Lorenzin nel 2017 durante una cena con esponenti di big p… - walterdariz : RT @PaolaSimonin: @MassimGiannini How much Massimo per questi servizi ridicoli è sempre di parte? Parlaci dei bambini di #Bibbiano Di quell… -