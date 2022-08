Vaiolo delle scimmie: vaccinazioni in Toscana dal 29 agosto. Per i soggetti ad alto rischio. Come prenotarsi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Saranno disponibili da lunedì prossimo, 29 agosto 2022, le prime dosi di vaccino contro il Vaiolo delle scimmie per le categorie di soggetti ad alto rischio, Come indicato nella Circolare ministeriale 35365 del 5 agosto. Alla Toscana, secondo le distribuzione stabilita dal Ministero della Salute, toccheranno 540 fiale L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 24 agosto 2022) Saranno disponibili da lunedì prossimo, 292022, le prime dosi di vaccino contro ilper le categorie diadindicato nella Circolare ministeriale 35365 del 5. Alla, secondo le distribuzione stabilita dal Ministero della Salute, toccheranno 540 fiale L'articolo proviene da Firenze Post.

SkyTG24 : Vaiolo delle scimmie, Bassetti: 'Vaccino per tutti i giovani omosessuali' - Agenzia_Ansa : Salgono a 714 i casi di vaiolo delle scimmie in Italia, 52 in più rispetto a una settimana fa; 194 sono collegati a… - Corriere : Covid, vaiolo delle scimmie e Hiv: il primo caso di coinfezione riguarda un 36enne italiano - lc71488535 : RT @fattoquotidiano: L’Italia attende la conferma del primo decesso da vaiolo delle scimmie. È un sottufficiale dei carabinieri morto il 21… - SecolodItalia1 : Lo strano caso dell’italiano che è risultato positivo a vaiolo delle scimmie, Covid e Hiv -