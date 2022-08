Pinamonti: 'All'Inter devo tutto, ma non ho avuto occasioni di dimostrare il mio valore' (Di mercoledì 24 agosto 2022) In casa Sassuolo è stato il giorno della presentazione alla stampa per il nuovo attaccante Andrea Pinamonti, arrivato dall'Inter... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 24 agosto 2022) In casa Sassuolo è stato il giorno della presentazione alla stampa per il nuovo attaccante Andrea, arrivato dall'...

morristhetop : RT @GianmarcoDaria: #Pinamonti frecciata all’Inter???? - _MinutForMinut : RT @InterHubOff: ??Pinamonti: “Dovrò sempre dire grazie all’Inter, mi ha accolto quando avevo 14 anni e non posso recriminare nulla. È un da… - GuarroPas : #Pinamonti: “Dovrò sempre dire grazie all’#Inter perché mi ha accolto quando avevo 14 anni e non posso recriminare… - GianmarcoDaria : #Pinamonti frecciata all’Inter???? - ferrantelli94 : RT @InterHubOff: ??Pinamonti: “Dovrò sempre dire grazie all’Inter, mi ha accolto quando avevo 14 anni e non posso recriminare nulla. È un da… -