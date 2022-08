Pallanuoto femminile, Europei 2022: le avversarie del girone del Setterosa. Duello con la Spagna per il primato (Di mercoledì 24 agosto 2022) I primi segnali sono arrivati in quel di Budapest. Il Setterosa è tornato, ai Mondiali ha agguantato una quarta posizione che lascia ovviamente l’amaro in bocca, ma dà grandi speranze per il futuro. Ora bisogna proseguire su questa strada per puntare in alto verso Parigi 2024. L’ultimo appuntamento di quest’annata sono gli Europei di Spalato: le azzurre di Carlo Silipo non si presentano da favorite, ma hanno chance per ben figurare nella manifestazione continentale. In terra croata la squadra tricolore è inserita nel girone B, sulla carta quello nettamente più facile: avanzano ai quarti le prime quattro (raggruppamenti da sei squadre), che si scontreranno ovviamente in base alla classifica con quelle del gruppo opposto. L’obiettivo è ovviamente quello di puntare al primo posto per evitare spauracchi: l’Italia nella prima fase ... Leggi su oasport (Di mercoledì 24 agosto 2022) I primi segnali sono arrivati in quel di Budapest. Ilè tornato, ai Mondiali ha agguantato una quarta posizione che lascia ovviamente l’amaro in bocca, ma dà grandi speranze per il futuro. Ora bisogna proseguire su questa strada per puntare in alto verso Parigi 2024. L’ultimo appuntamento di quest’annata sono glidi Spalato: le azzurre di Carlo Silipo non si presentano da favorite, ma hanno chance per ben figurare nella manifestazione continentale. In terra croata la squadra tricolore è inserita nelB, sulla carta quello nettamente più facile: avanzano ai quarti le prime quattro (raggruppamenti da sei squadre), che si scontreranno ovviamente in base alla classifica con quelle del gruppo opposto. L’obiettivo è ovviamente quello di puntare al primo posto per evitare spauracchi: l’Italia nella prima fase ...

OA_Sport : #Pallanuoto femminile, Europei 2022: le avversarie del girone del Setterosa. Duello con la Spagna per il primato - LorisCastagnini : Mi trovo a leggere l'ennesima frottola sul motivo della scomparsa della squadra di #Pallanuoto Femminile CSS Verona… - ematr_86 : @vditrapani @RaiPlay @Raiofficialnews @Azzurri @dariodigennaro e poi FRANCIA vs SLOVENIA di volley domenica ha più… - ematr_86 : @DanyGue4 Alle 17:15 ci sarà under16 femminile di pallanuoto su youtube - carmelodipaola : @DomenicoMorico9 La mia seconda nipotina, non ancora 10 anni, è nella squadra di pallanuoto femminile under 16 dell… -