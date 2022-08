Navas-Napoli | svolta nella trattativa | succederà oggi

AlfredoPedulla : #Navas, voglia di #Napoli: aspetta il via libera e intanto chiede a #Donnarumma informazioni sulla città - GoalItalia : ?? LIVE SU TWITCH DALLE 17?? Transfer Talk con @MarcoSantiii e @romeoagresti ?? Countdown #Depay e si avvicina semp… - AlfredoPedulla : Portiere #Napoli: #Navas intriga parecchio, lui è pronto, il #Napoli anche. Si cerca la quadra con il coinvolgiment… - MarekNapoli : RT @napolimagazine: TWEET - Schira: 'Il Napoli vuole prendere Navas a parametro zero, pronto un biennale per lui' - davide_luise : ?? Stanotte nuovo incontro tra #Napoli e #Navas definiti ultimi dettagli contrattuali e firmato precontratto. Il Nap… -

- Ultimo tango a Parigi: è quello che ilsta ballando per chiudere il carnet- Ruiz. Dentro o fuori: oui, cioè sì, non c'è altro da fare considerando che il tempo stringe e manca appena una settimana per definire ogni affare. ...Ilva in missione a Parigi per il portiere costaricano Keylor, mentre il centrocampista spagnolo Fabian Ruiz può fare il percorso inverso e andare al PSG. Nella GALLERY le prime pagine ...Sia Aurelio De Laurentiis che l'allenatore Luciano Spalletti hanno escluso il calciatore per via del suo comportamento poco professionale.L'affare Keylor Navas entra nel vivo. Il Napoli ha inviato uno dei suoi dirigenti a Parigi per poter trattare la proposta d'ingaggio.