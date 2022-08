L'Aquila: al via la Perdonanza, 'dopo 728 anni un Papa in città' (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'Aquila 24 ago. (Adnkronos) - "Siamo qui per dare inizio alla 728esima Perdonanza celestiniana con il cuore trepidante nell'attesa che questo stesso luogo accolga Papa Francesco. Non potevo sperare in un onore più alto, da condividere con i miei concittadini e con i fedeli tutti. Anche per questo sono grato a questa fascia tricolore che ci ricorda la nostra identità, il rispetto per la Patria, il valore della responsabilità, la solennità del momento. Come sono grato a Monsignor Petrocchi che tanto si è speso per rendere possibile un evento eccezionale e di portata storica indubitabile, come la presenza del pontefice il 28 agosto all'Aquila". Così il sindaco dell'Aquila, Pierluigi Biondi, ad apertura, ieri sera, della Perdonanza. "dopo 728 anni dalla ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 24 agosto 2022) L'24 ago. (Adnkronos) - "Siamo qui per dare inizio alla 728esimacelestiniana con il cuore trepidante nell'attesa che questo stesso luogo accolgaFrancesco. Non potevo sperare in un onore più alto, da condividere con i miei concittadini e con i fedeli tutti. Anche per questo sono grato a questa fascia tricolore che ci ricorda la nostra identità, il rispetto per la Patria, il valore della responsabilità, la solennità del momento. Come sono grato a Monsignor Petrocchi che tanto si è speso per rendere possibile un evento eccezionale e di portata storica indubitabile, come la presenza del pontefice il 28 agosto all'". Così il sindaco dell', Pierluigi Biondi, ad apertura, ieri sera, della. "728dalla ...

imusumarra : Zuppi sul Papa a L’Aquila: 'Celestino come Francesco voleva la riforma della Chiesa” - sctmcg21 : @The_Jack80 eh sì, vedremo. Lui non è un'aquila, ma Mendes se non altro non è di quelli che lo porta via a zero. Sa stare al mondo. - abruzzoweb : L’AQUILA, AL VIA LA 728ESIMA PERDONANZA CELESTINIANA: OGGI IL CORTEO DELLA BOLLA, IL PROGRAMMA - marcellacassani : L’Aquila: la fontana in centro città “zampilla lava”. E la foto diventa subito virale - aquila_romana : RT @antonio_bordin: @msgelmini @CarloCalenda @Azione_it I chilometri sono nulla, se fatti via tunnel. -