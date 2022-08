KingKong Mini 2 Pro, il vero smartphone indistruttibile, oltre che super compatto, finalmente è arrivato (Di mercoledì 24 agosto 2022) Cubot, azienda specializzata in smartphone Android con sede a Shenzhen in Cina, presenta il nuovo KingKong Mini 2 Pro, un robustissimo rugged phone ultra-tascabile, economico ed ideale per le attività all’aperto, tra cui gli ambienti che pongono il nostro smartphone al rischio di impatti, di sporco e di bagnato. Scopriamo i dettagli. Il nuovo rugged phone KingKong Mini 2 Pro di Cubot è disponibile anche per il mercato italiano – ComputerMagazine.itCon un display di appena 4 pollici, il nuovo rugged phone di casa Cubot è un ultra-tascabile progettato per raggiungere la massima capacità di resistenza insieme al Minimo ingombro, il che lo rende il dispositivo ideale per ambienti – anche lavorativi – fuori porta e pericolosi e per gli amanti di attività outdoor estreme. ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) Cubot, azienda specializzata inAndroid con sede a Shenzhen in Cina, presenta il nuovo2 Pro, un robustissimo rugged phone ultra-tascabile, economico ed ideale per le attività all’aperto, tra cui gli ambienti che pongono il nostroal rischio di impatti, di sporco e di bagnato. Scopriamo i dettagli. Il nuovo rugged phone2 Pro di Cubot è disponibile anche per il mercato italiano – ComputerMagazine.itCon un display di appena 4 pollici, il nuovo rugged phone di casa Cubot è un ultra-tascabile progettato per raggiungere la massima capacità di resistenza insieme almo ingombro, il che lo rende il dispositivo ideale per ambienti – anche lavorativi – fuori porta e pericolosi e per gli amanti di attività outdoor estreme. ...

fainformazione : Cubot KingKong Mini 2 Pro: presentato il rugged phone ipercompatto da 4 pollici Adatto ai cantieri ed alle avventu… - fainfoscienza : Cubot KingKong Mini 2 Pro: presentato il rugged phone ipercompatto da 4 pollici Adatto ai cantieri ed alle avventu… - cheaterbag : RT wireditalia 'Appena quattro pollici di diagonale per il nuovo rugged phone di Cubot, per chi cerca la massima re… - wireditalia : Appena quattro pollici di diagonale per il nuovo rugged phone di Cubot, per chi cerca la massima resistenza e il mi… - ItaliaStartUp_ : KingKong Mini 2 Pro è lo smartphone indistruttibile compatto che mancava -