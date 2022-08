Incendio di rifiuti plastici, il sindaco chiede ai cittadini di restare a casa: 'In attesa degli esiti degli esami' (Di mercoledì 24 agosto 2022) Un Incendio è scoppiato all'interno di un'azienda di smaltimento rifiuti plastici ad Augusta, nella provincia di Siracusa. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco locali coadiuvati da quelli di ... Leggi su leggo (Di mercoledì 24 agosto 2022) Unè scoppiato all'interno di un'azienda di smaltimentoad Augusta, nella provincia di Siracusa. Intervenuti sul posto i Vigili del Fuoco locali coadiuvati da quelli di ...

vigilidelfuoco : Augusta (SR), #incendio in azienda che smaltisce rifiuti: #vigilidelfuoco al lavoro dalle 17 per spegnere le fiamme… - leggoit : #incendio di #rifiuti plastici, il sindaco chiede ai cittadini di restare a casa: «In attesa degli esiti degli esam… - infoitinterno : Incendio in azienda smaltimento rifiuti plastici ad Augusta, l'intervento dei Vigili del fuoco - franconemarisa : Augusta, vasto incendio in un'azienda di smaltimento rifiuti - PorroPaola : RT @vigilidelfuoco: Augusta (SR), #incendio in azienda che smaltisce rifiuti: #vigilidelfuoco al lavoro dalle 17 per spegnere le fiamme nel… -