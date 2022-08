Il Canto XXI del Paradiso di Dante e la candida rosa dei beati

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 24 agosto 2022) NelXXI deldella Divina Commedia di, isi mostrano come una, mentre gli angeli come uno sciame d’api, orbitando intorno alla luce divina. In questoincontra San Bernardo.XXI, l’apparizione di San Bernardo di Chiaravalle Photo Credits: WikipediaDopo l’iniziale stuporesi abitua a quella luce abbagliante diffusa da Dio. Il poeta non è abituato ad un simile spettacolo, in quanto proviene dalla città di Firenze ormai corrotta dai peccati degli uomini.descrive il suo stupore con una similitudine paragonando la sua commozione a quella che avrebbero provato i barbari di fronte all’Impero romano. A questo ...