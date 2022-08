I negoziati con l’Iran avanti all’infinito. E dal deserto siriano Biden lancia tre messaggi (Di mercoledì 24 agosto 2022) Mercoledì poteva essere il giorno giusto per concludere i negoziati sul nucleare iraniano che durano ormai da 16 mesi. Invece, gli americani hanno inviato a Teheran attraverso i mediatori euro... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 24 agosto 2022) Mercoledì poteva essere il giorno giusto per concludere isul nucleare iraniano che durano ormai da 16 mesi. Invece, gli americani hanno inviato a Teheran attraverso i mediatori euro... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Agenzia_Ansa : Gli Stati Uniti e Taiwan hanno formalmente iniziato le trattative per un'iniziativa commerciale bilaterale, in una… - cavalierepadano : RT @OrtigiaP: NONO SOLO IL #Donbass ORA ANCHE LA #Crimea. Folle richiesta di #Zelenski e della comunità europea per i negoziati. La Crime… - capand69 : RT @OrtigiaP: NONO SOLO IL #Donbass ORA ANCHE LA #Crimea. Folle richiesta di #Zelenski e della comunità europea per i negoziati. La Crime… - fatequalcosa : RT @OrtigiaP: NONO SOLO IL #Donbass ORA ANCHE LA #Crimea. Folle richiesta di #Zelenski e della comunità europea per i negoziati. La Crime… - OrtigiaP : RT @OrtigiaP: NONO SOLO IL #Donbass ORA ANCHE LA #Crimea. Folle richiesta di #Zelenski e della comunità europea per i negoziati. La Crime… -