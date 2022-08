Formula E, finalmente Nico Müller (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo una stagione di assenza, nel 2023 lo svizzero Nico Müller tornerà a correre nel Mondiale di Formula E grazie al contratto firmato con la scuderia ABT Motorsport. Il 30enne elvetico era già stato impegnato dal 2019 al 2021 in questa categoria, ottendendo come miglior risultato un secondo posto a Valencia il 24 aprile 2021. Negli ultimi cinque anni Müller ha gareggiato anche nella DTM, piazzandosi secondo nella generale nel 2019 e nel 2020. Nico Müller alla sua seconda stagione in Formula E – Photo Credit: DRAGON / PENSKE AUTOSPORT TwitterAbt ha lasciato il campionato insieme al partner Audi alla fine del 2020-21, ma tornerà in Formula E per la stagione 2022-23 all’inizio dell’era Gen3, con i propulsori Mahindra. Il team ha optato per ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 24 agosto 2022) Dopo una stagione di assenza, nel 2023 lo svizzerotornerà a correre nel Mondiale diE grazie al contratto firmato con la scuderia ABT Motorsport. Il 30enne elvetico era già stato impegnato dal 2019 al 2021 in questa categoria, ottendendo come miglior risultato un secondo posto a Valencia il 24 aprile 2021. Negli ultimi cinque anniha gareggiato anche nella DTM, piazzandosi secondo nella generale nel 2019 e nel 2020.alla sua seconda stagione inE – Photo Credit: DRAGON / PENSKE AUTOSPORT TwitterAbt ha lasciato il campionato insieme al partner Audi alla fine del 2020-21, ma tornerà inE per la stagione 2022-23 all’inizio dell’era Gen3, con i propulsori Mahindra. Il team ha optato per ...

