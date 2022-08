Estate in diretta: “Totti a casa di Noemi, commentano insieme la partita” (Di mercoledì 24 agosto 2022) E adesso i dubbi su Totti a casa di Noemi restano pochissimi con lo scoop lanciato da Carolina Rey a Estate in diretta. La bellissima Carolina in diretta su Rai 1 non ha riportato cose dette da altri o immaginate da chissà chi, è lei la fonte, è lei che ha sentito Francesco Totti e Noemi che commentavano insieme la partita della Roma. Alla Rey dispiace un po’ dovere confermare tutto il gossip di questo periodo ma la verità è che lei ha visto o sentito tutto. L’altra sera li ha sentiti commentare la partita della Roma, è quanto rivelato da Carolina Rey agli increduli Roberta Capua e Gianluca Semprini. In un attimo i due conduttori si sono trovati al centro del gossip più desiderato di questa ... Leggi su ultimenotizieflash (Di mercoledì 24 agosto 2022) E adesso i dubbi sudirestano pochissimi con lo scoop lanciato da Carolina Rey ain. La bellissima Carolina insu Rai 1 non ha riportato cose dette da altri o immaginate da chissà chi, è lei la fonte, è lei che ha sentito Francescoche commentavanoladella Roma. Alla Rey dispiace un po’ dovere confermare tutto il gossip di questo periodo ma la verità è che lei ha visto o sentito tutto. L’altra sera li ha sentiti commentare ladella Roma, è quanto rivelato da Carolina Rey agli increduli Roberta Capua e Gianluca Semprini. In un attimo i due conduttori si sono trovati al centro del gossip più desiderato di questa ...

Jamery30017516 : Estate in diretta, criticata ‘La Dolce Vita’ di Fedez/ “Nel brano distorsione del gusto e della memoria” - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC LIVE | @PescaraCalcio: per il centrocampo piace anche Gucher. Le news - Bullion_Van18 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieC LIVE | Gavioli dalla Reggina alla Pro Patria in prestito: affare in chiusura. Le ultime news https://… - DiMarzio : #Calciomercato #SerieC LIVE | Gavioli dalla Reggina alla Pro Patria in prestito: affare in chiusura. Le ultime news - Bullion_Van18 : RT @DiMarzio: #Calciomercato #SerieC LIVE | Forte inserimento del Cesena per Udoh: il club prova a chiudere -